農業銀行上半年淨利 年減10.38％ 00:032020/08/31 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸四大銀行之一的農業銀行30日公布最新財報顯示，截至6月底，該銀行淨利為人民幣（下同）1,088.34億元，年減10.38％。 上述財報顯示，上半年，信用減值損失991.23億元。其中，貸款減值損失817.82億元，年增103.64億元，主要是由於該行充分考慮宏觀環境的不確定因素，審慎計提貸款減值準備。 截至2020年6月底，不良貸款餘額2,077.45 億元，較上年末增加205.35億元；不良貸款率1.43％，較2019年底上升0.03個百分點。 (工商 ) #農業銀行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 建設銀行上半年淨利年減10.77％ 18:312020/08/30 財經 工商銀行上半年淨利 年減11.4％ 18:322020/08/30 財經 格力電器上半年淨利年減逾50％ 18:312020/08/30 財經 全球企業股息 估年減4千億美元 04:102020/08/30 全球財經 下半年3生肖財運爆棚 加薪又偏財旺到年底 16:052020/08/30 運勢 船運市場波動大 陽明：缺艙來得突然 04:102020/08/30 財經要聞 台南市「國產豬」標誌31日全面上路 19:112020/08/30 生活 疫情當道 業績逆風飛股出列 04:102020/08/30 財經要聞 美國豬牛肉進口爭議 台南市「國產豬」標誌31日上路 18:592020/08/30 生活 陸企債券違約率翻倍 美元融資成本降也止不住血 18:322020/08/30 財經 財經熱門新聞 蘋果A16搶輸了 台積電3奈米頭號客戶換人 - 財經 台幣強強滾 兩大外幣快抱緊 - 財經要聞 - 工商時報 台股驚現「3頭」就嚇到？散戶9月賣股票的下場 - 財經 遭外資降評開槍 台積電殺低就撿？專家爆驚人買點 - 財經 「美國政客要華為死」任正非曝對敵人的下一步 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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