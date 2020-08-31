大陸四大銀行之一的農業銀行30日公布最新財報顯示，截至6月底，該銀行淨利為人民幣（下同）1,088.34億元，年減10.38％。

上述財報顯示，上半年，信用減值損失991.23億元。其中，貸款減值損失817.82億元，年增103.64億元，主要是由於該行充分考慮宏觀環境的不確定因素，審慎計提貸款減值準備。

截至2020年6月底，不良貸款餘額2,077.45 億元，較上年末增加205.35億元；不良貸款率1.43％，較2019年底上升0.03個百分點。

(工商 )