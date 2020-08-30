捷克參議院議長韋德齊率領的89人訪問團今天抵台，外交部長吳釗燮晚間宴請所有成員，由於韋德齊今天在機場時，未比照其他成員戴上印有台捷兩國國旗的口罩引發質疑，他今晚也特也戴上該口罩與吳釗燮合影，來印證「台捷友好」。

捷克訪問團今天抵台時，團員都配戴印有台捷兩國國旗的口罩，但韋德齊的口罩上卻只有捷克國旗，引發規避我國國旗的疑慮。

吳釗燮今晚發布推文，貼上韋德齊與他兩人都戴上印有兩國國旗口罩的合影表示，有幸主持晚宴歡迎捷克參議院韋德齊參議長與代表團，「我們已經準備好明天開始的充實行程！」

副總統賴清德也在臉書表示「台捷友好，歡迎訪台」，歡迎捷克訪問團參議院韋德齊議長、布拉格賀吉普市長等人來到台灣！

他說，捷克訪問團含括政、商、學及文化等各界代表，這是31年來最高層級的訪台交流團，也代表台灣在歐洲外交上的重大突破。

賴清德強調，台捷兩國都是從威權走到民主，相信會有許多共同經驗及值得深入交流之處，尤其，在後疫情時代產業鏈重組的關鍵時刻，期盼雙方能有更緊密合作。

(中時 )