鐵道局中工處今日（30）下午施工時，疑似因不慎壓斷電車線，造成台鐵台南站到保安站間路段雙向不通，火車嚴重誤點，經搶修後，西正線、東正線已於20時59分恢復供電，台南保安間恢復雙向通車。

台鐵表示，大同路1段141巷平交道處的電車線，下午4時許受損，造成台南站到保安站間，自下午4時38分起雙線不通。經人員搶修，西正線於今晚6時35分完成搶修，東正線原訂今晚8時半完成搶通，延至晚間8時59分恢復供電。台鐵指出，本次事故截至21時，總計影響時分3394分、 50列次、11015人次。

台鐵指出，初步判斷事故原因為鐵道局中工處包商施工時，搖桿機不慎傾倒壓斷電車線，但詳細原因仍待深入調查。

另外，台鐵也表示，對號列車晚點超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費；持用非對號列車車票旅客運送遲延45分鐘以上，可於1年之內免費憑原票兌換同級同區間乘車1次；持用電子票證旅客運送遲延45分鐘以上，當次乘車免扣款；定期票則延長使用期限1日。

(中時 )