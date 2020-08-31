中國銀行公布最新財報顯示，2020年上半年，公司淨利潤為人民幣（下同）1,009.17億元，年減11.51％。

上述財報顯示，截至6月底，集團不良貸款總額為1,983.82億元，不良貸款率為1.42％，較2019年底升0.05個百分點，不良貸款撥備覆蓋率上升至186.46％。

上半年，集團資產減值損失664.84億元，年增97.46％。其中，集團貸款減值損失607.28億元，年增70.01％。

(工商 )

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