明(31)日受第9號中度颱風「梅莎」外圍環流影響，北部及東北部地區水氣增多，有間歇性短暫陣雨及局部較大雨勢發生的機率，其他地區以午後雷陣雨天氣為主，明天下半天至後天(9月1日)上半天是相對最接近台灣的時候，但除非路徑大幅往西偏移，否則發布海警機率相對偏低。

氣象局預報員劉沛滕表示，第9號中度颱風梅莎今天晚上8點位於鵝鑾鼻東南東方約920公里的海面上，預計以偏北轉北北西方向朝琉球群島接近，與台灣距離遙遠雖無直接影響，但未來兩天受颱風外圍環流影響，北部、東北部地區明天白天會開始出現間歇的雨勢，尤其北海岸、大台北入夜到周二(1)清晨有較大雨勢發生。

氣象局說明天氣變化。（氣象局）

降雨到了周二白天漸漸轉小，其他地區降雨則以午後雷陣雨天氣為主，此外中部以北、東北部、東部沿海、空曠地區及澎湖、馬祖易有較強陣風；基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海地區及馬祖有長浪發生的機率，沿海風浪大，海上作業或活動請注意安全。

溫度方面，由於雲量增多，各地高溫約32至34度，沒下雨時仍較悶熱。

劉沛滕指出，颱風梅莎在北上過程中仍有增強機會，預計明後天將有可能接近強颱等級，而日本南方和台灣東方海面為一低壓雲系，預估周六(5)有可能形成熱帶性低氣壓，不過後期預報仍具不確定性，氣象局會針對預報做滾動式觀察。

(中時 )