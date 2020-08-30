一名3歲女童竟被風箏捲上天，在約10公尺高空中隨著風箏擺盪，嚇壞不少底下民眾。（擷取自YouTube影片）

2020新竹南寮漁港國際風箏節-女孩捲上天空。(YT:兒ㄚ麵線)

新竹北區南寮漁港今（30日）下午發生一起離奇意外，在2020新竹市國際風箏節會場，一名3歲女童竟被風箏捲上天。女童在約10公尺高空中隨著風箏擺盪約30秒，嚇壞不少底下民眾，所幸最後平安無事。而物理教師指出女童會飛起來的關鍵在於，「風箏面積愈大，造成向上的『合力』會愈大。」

新竹一名3歲女童在國際風箏節意外被捲上天，據了解，意外發生時所施放的是屬於軟體風箏，而活動當下其實正在進行能跟民眾互動的「糖果風箏」喬段，會開放民眾和小朋友進去撿從高空掉下來的糖果。從網路流出的影片中可以看到，工作人員將風箏施放上天後，一名女童竟隨著風箏尾巴一起升空，並在空中擺盪約30秒，現場頓時出現一片騷動。

根據新竹市政府產業發展處長張力可說法，下午15時40分時，工作人員在施放糖果風箏時，因現場刮起七級風，且風勢亂而強勁，導致尾巴細長的領航風箏不小心捲到3歲女童的肚子，才造成意外發生。

而新竹市府隨後表示，「一位林小妹妹因場內風勢、造成糖果風箏尾段纏住身體，造成驚嚇哭及頸臉擦傷（無明顯外傷，略紅腫），經林媽媽同意由廠商工作人員陪同母女二人搭乘救護車就醫，市府目前也已派員致醫院關心母女狀況，目前市府也全面暫停現場所有活動確保民眾安全。」

物理教師指出女童會飛起來的關鍵在於，「風箏面積愈大，造成向上的『合力』會愈大。」（擷取自YouTube影片）

至於為何女童會飛天，據《ettoday》報導，北一女物理老師簡麗賢受訪表示，風箏張開的面積會影響風箏向上運動的作用力，是造成女童飛起的主要關鍵。也就是說，若上升力度大於女童的體重，可產生向上的加速度，並提升小女孩離開地面的高度，此時就能瞬間拉起女童。

簡麗賢解釋，風箏向上的上升力與風箏飛行時的攻角和形状面積有關，另外上升力也涉及流體力學和飛行時的攻角，而女童往上運動的合力則與牛頓運動定律有關。

(中時新聞網)