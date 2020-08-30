富邦悍將先發洋投索沙今交手中信兄弟洋投羅傑斯，索沙近2場皆未投滿5局，今恢復戰力投滿8局，共投了5K、失1分，在8局時一度因兩顆球不滿主審判球結果，導致情緒受影響，索沙否認情緒受影響，但當下有一些不當的肢體動作。

索沙本季對戰中信兄弟頗有心得，7場先發投51局，吃局數能力相當好，戰績4勝1敗、防禦率2.47，富邦悍將總教練洪一中說：「索沙今日的表現很好，有恢復以往水準！」

索沙一度在第8局對主審好球帶有意見，罕見在球場上有較激動的情緒起伏，用肢體動作表達不滿，賽後索沙表示，他自認一場下來投了一百多顆球，已掌控到主審對好球帶的方向，但當時判的2顆壞球在前幾局是好球的位置，因此出現一些肢體動作，但賽後表明實際情緒未受影響。

「抗議歸抗議，比賽時心情還是要平靜下來，不要因為主審誤判而懲罰自己。」洪總對此表示，這是投手常要面臨的功課，倘若因主審而毀壞比賽心情很不值得。

(中時 )