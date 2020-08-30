新二代為主的島嶼移溫層團隊執行規畫的「公民咖啡館」活動吸引各地30多位民眾參加。（張亦惠攝）

以公民咖啡館的形式經過三輪討論後，各組提出各式提案。（張亦惠攝）

遷移之後願景工作坊系列活動之一「新住民社造行不行」公民咖啡館活動30日在民雄鄉越在嘉文化棧舉辦，來自各地的參與者分組交流移民、工公共空間的想法、困境及解方，越在嘉文化棧棧長阮金紅開場時更分享自己經營文化空間卻曾被當地人以有色眼光看待的經驗。

越在嘉文化棧主辦、由新二代為主的島嶼移溫層團隊執行規畫的「公民咖啡館」活動吸引各地30多位民眾參加，包括新二代、移工、社工、老師、公部門員工等參與討論，從公共空間、文化空間的討論到多元文化公共空間的行動提案。

阮金紅說，剛開始經營越在嘉文化棧是希望打造東南亞文化交流的場所，卻被在地人誤認為是小吃部，導致居民對空間有偏見不敢走進來，另外，從2017年開幕至今也遇到中央單位資源申請不透明且核銷困難、新住民議題社福化或流於展演形式等經營困境。

公民咖啡館的參與者經過3輪的換桌討論後各組到台上分享結論，包括空間、法令、經費等都有相關提案，例如有組別就提出可以透過學校課程邀請移民、移工擔任講者；也有組別希望公部門能舉辦移工旅遊活動讓他們多認識台灣等，提案相當多元且廣泛。

主要執行規畫者也是新二代的劉千萍表示，籌備《遷移之後願景工作坊—文化治理中的新住民、新二代與移工》系列活動是希望能觸及台灣各地的新住民、新二代、移工社群，並學習帶入「公民審議」的精神，透過講座、公民咖啡館和願景工作坊，更多面向的討論、深入台灣目前在文化治理相關政策中的現況，也就此提出建議與改善空間。

(中時 )