27歲韓國網紅Ha Neul身材火辣，不僅是內衣模特兒，還是人氣YouTuber，頻道吸引超過21萬網友追蹤訂閱。不過她昨日就在網上拋出震撼彈，PO出一張自己坐在病床上的憔悴照片，宣布她罹患甲狀腺癌。

Ha Neul昨日突然在社群網站PO出病床照，宣布自己罹癌一事，同時也拍片向粉絲吐露心聲。Ha Neul表示自己是在去年10月發現甲狀腺長了2公分大小的腫瘤，若手術過程中不小心碰到聲帶，有可能還會失去聲音長達1年，「我知道對我來說有點太年輕了，但…我發現我得了甲狀腺癌。」

想起酸民惡意留言，讓她忍不住委屈落淚。(取自YouTube)

在抗癌期間，她曾在網上宣布要暫停更新社群網站1個月的公告，想不到卻引來部分網友惡意留言，例如「去整形了吧」、「跑去墮胎？」讓她至今想起來，還是很受傷，說到一半更忍不住在影片中淚崩。

所幸手術結果相當成功，未來她只須定期至醫院檢查就好。對於自己能以健康的狀態繼續當YouTuber，Ha Neul不忘感謝粉絲支持，也坦言一直以來都覺得自己罹癌症這個詞很遙遠，直到生病後，她才讓覺得不管是誰都有可能遇到，同時也深感能健康幸福度過每一天是多麼重要，為了能給生病的人帶來力量，決定公開罹癌一事。

(中時新聞網)