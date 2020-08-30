喜迎虎鯨Orca女友Orla，黃子佼邀黃偉哲同台飆歌

「安平虎鯨Orca」於7月15日游進安平，吸引不少民眾搶拍超萌模樣。台南市政府文化局抓住暑假尾巴，30日邀請藝人黃子佼為「亮晶鯨Orca Go！」夏日嘉年華助陣，並首次亮相Orca的女友Orla，共游安平港區。台南市長黃偉哲今晚（30）出席活動，與黃子佼同台飆歌，現場氣氛超嗨。

「安平虎鯨-亮晶鯨Orca Go! 夏日嘉年華」於台南市定古蹟原德商東興洋行前廣場及安平水景公園水域舉行，文化局今日特別亮相女友Orla，粉紅色的模樣超萌，吸引不少民眾搶拍。

另外，文化局也邀請黃子佼擔任「彩蛋鯨喜演唱會」開唱嘉賓，並與黃偉哲上台合唱經典台語金曲《舞女》，雙方還以個人首張專輯CD與台南文創零食組合包交換禮物，炒熱現場氣氛。

黃偉哲也不忘行銷台南觀光，揪台下的觀眾來台南消費使用三倍券，只要登錄單張消費滿200元的發票，就有機會獲得1戶輕豪宅，黃子佼也打趣回應，「是抽市長的房子嗎？」引發現場笑聲不斷。

「安平虎鯨-亮晶鯨Orca Go! 夏日嘉年華」活動相關資訊可至活動官網或臉書專頁查詢，本活動至10月18日結束。

(中時 )