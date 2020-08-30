政府28日拍板，明年將開放進口美豬、美牛，包括含瘦肉精萊克多巴胺豬肉，及30月齡以上的美國牛肉。陳清茂分享過去《華視新聞》影片，介紹如何分辨含瘦肉精豬肉以及不含瘦肉精豬肉。
北市聯合醫院陽明院區胸腔醫師蘇一峰指出，用了「瘦肉精」的牛豬，簡單來說，能夠增加其肌肉的比例，其中最常用來當瘦肉精的藥物就是交感神經的興奮劑萊克多巴胺（Ractopamine，商品名：培林）。
儘管美國等的肉品出產國認為萊克多巴胺代謝快，不太有致人體中毒風險，認為對人體並無危害。但蘇一峰表示，若人類服用過量萊克多巴胺還是有可能產生副作用，包括可能引發心悸、心血管疾病。會立即出現噁心、頭暈、手顫抖、心悸、血壓上升等中毒症狀。
蘇一峰提醒，雖然美國等肉品出產國認為萊克多巴胺對人體無危害，但人類服用過量還是可能引發心悸等副作用，尤其老人、孕婦、幼兒，及心血管疾病患者在食用時更要小心。
另外，陳清茂在臉書分享《華視新聞》影片，教導民眾如何分辨含瘦肉精與不含瘦肉精的豬肉。
簡單來說，若豬皮下面大約有數公分的脂肪，就是不含瘦肉精的豬肉；若豬皮下面脂肪很薄，甚至豬皮連著豬肉，可能就是含瘦肉精的豬肉。
文章來源：華視新聞教分辨瘦肉精豬肉
(中時新聞網)
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