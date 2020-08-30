含瘦肉精豬肉，豬皮下連著豬肉，脂肪很薄，或幾乎沒有脂肪。 （取自華視新聞）

不含瘦肉精豬肉，豬皮下有一層幾公分厚的脂肪。（取自華視新聞）

含瘦肉精豬肉（左）、不含瘦肉精豬肉（右）。（取自華視新聞）

民眾至賣場仔細挑選台灣豬肉。（陳君瑋攝）

政府28日拍板，明年將開放進口美豬、美牛，包括含瘦肉精萊克多巴胺豬肉，及30月齡以上的美國牛肉。陳清茂分享過去《華視新聞》影片，介紹如何分辨含瘦肉精豬肉以及不含瘦肉精豬肉。

北市聯合醫院陽明院區胸腔醫師蘇一峰指出，用了「瘦肉精」的牛豬，簡單來說，能夠增加其肌肉的比例，其中最常用來當瘦肉精的藥物就是交感神經的興奮劑萊克多巴胺（Ractopamine，商品名：培林）。

儘管美國等的肉品出產國認為萊克多巴胺代謝快，不太有致人體中毒風險，認為對人體並無危害。但蘇一峰表示，若人類服用過量萊克多巴胺還是有可能產生副作用，包括可能引發心悸、心血管疾病。會立即出現噁心、頭暈、手顫抖、心悸、血壓上升等中毒症狀。

蘇一峰提醒，雖然美國等肉品出產國認為萊克多巴胺對人體無危害，但人類服用過量還是可能引發心悸等副作用，尤其老人、孕婦、幼兒，及心血管疾病患者在食用時更要小心。

另外，陳清茂在臉書分享《華視新聞》影片，教導民眾如何分辨含瘦肉精與不含瘦肉精的豬肉。

簡單來說，若豬皮下面大約有數公分的脂肪，就是不含瘦肉精的豬肉；若豬皮下面脂肪很薄，甚至豬皮連著豬肉，可能就是含瘦肉精的豬肉。

(中時新聞網)