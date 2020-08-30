藝人謝忻去年和阿翔被抓包婚外情，重創形象，走出低潮後生活漸回正軌，近來積極復工，常在社群網站分享日常生活，今（30日）就曬出一張上空裸背照，尤其一側身讓半球若隱若現，辣度破表，讓許多網友暴動直呼噴鼻血！

照片中，謝忻綁著低馬尾，以冷漠側臉入鏡，黑白色調格外有氣氛，而最吸睛的是，她上半身全裸，露出整片白皙美背以及纖細蠻腰，胸前則只用一頂圓帽遮住重點部位，但一個微側身的姿勢，讓她渾圓堅挺的胸型全被看光。

謝忻裸上空，美背、胸型全被看光。（圖／翻攝自謝忻IG）

性感照一PO，引來許多網友激動留言「跪求正面」、「有種轉正面啊」、「我乍看下以為是張曼玉」、「期待手放下」、「我需要正面的力量」，並大讚她的胸型很美，看到有人驚呼「哇～夠挺才勾得住帽子」，謝忻也被釣出謙虛回應「我用手抓啦！（沒那麼誇張）」。

謝忻甩開不倫戀重返演藝圈，曾自曝桃花滿滿，身邊目前有8位追求者，在擇偶條件上，她對年齡沒有嚴格限制，但經歷去年風波後，她坦言以後會比較謹慎，自嘲要檢查對方身分證，暗指不願再當第三者。

(中時新聞網)