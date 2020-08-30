根據警方調查結果，這名48歲大叔根本沒有性侵過2名女童，是女童無知亂開玩笑，讓這位育有6歲大的爸爸遭到誤解身亡。(取自Mail News)

俄羅斯幾日前發生1名48歲大叔(Dmitry Chikvarkin)，遭到2名女童開玩笑說被他強暴後，竟活生生被女童的雙親烙人痛打一頓，還用1根鐵棍捅他後門，隨後又將他的頭爆打一頓，導致頭蓋骨碎裂重傷不治，然而經由警方抽絲剝繭的調查後，竟發現此名大叔根本沒有性侵過2名女童，並且他自己還有1名6歲大的女兒，警方目前已將犯案人逮捕到案，仍有2名逃亡中。

根據外電報導，這名居住在俄羅斯的大叔(Dmitry Chikvarkin)，被2名女童的雙親交付將她們送往保母家受照顧，然而這2名分別10歲、3歲的女童，卻因想開玩笑，竟對她們的雙親撒謊，這位大叔色心大發，對她們毛手毛腳，甚至還有撫摸自己私處，導致雙親怒氣沖天，立即烙人痛扁這位大叔。

2位女童的雙親先是找來3名打手，打扮成警察模樣來威嚇大叔，隨後拿起1根鐵棍將它往大叔後門插入，隨後又拿著鐵棍朝大叔的頭部狠狠敲擊，導致他的頭蓋骨碎裂後才停手做罷，雖然事後立即緊急送醫搶救，卻仍是回天乏術，事發當時，照顧女童的保母曾全力阻止，卻仍是毫無效果，也受到波擊遭到受傷。

警方全力調查後，竟發現此名48歲大叔，根本沒有對2名女童進行過任何性騷擾，女童雙親也得知，這位大叔還有位6歲大的女兒，卻沒想到當初因作為人父，想幫忙朋友帶女童前往保母家，卻因女童無知亂開玩笑，竟讓自己的生命無緣無故消逝，警方目前已將2名女童的父母及其中1位打手逮捕歸案，還剩下2名共犯在逃，警方也會全力調查中。

(中時新聞網)