「109學年度迷你足球賽」台南站選擇在新光三越百貨中山店頂樓廣場舉辦，由於比賽地點在市中心、交通也方便，因此今年的報名參賽隊伍也比往年增加，周休二日二天假期湧進大約500人進場，為足球比賽盡情吶喊為參賽小選手加油。

因應多元化的營業模式，現在的百貨公司已不再只有逛街購物的功能，這二年迷你足球協會陸續將幼兒足球賽事搬進大型購物中心及百貨公司受到許多家長的好評，除了免受日曬雨淋外，比賽結束後全家還可就近逛街購物吃美食，也替百貨業者帶來不少買氣。

新光三越中山店行銷課長林香如表示，曾在偶然的機緣看過這種氣墊式足球賽，覺得安全性高、娛樂性十足，同時也可推廣親子運動，再加上公司近期也致力舉辦各項小型球類運動及親子互動性展覽，因此當主辦單位來申請借場地時也就一拍即合，並在各種軟硬體上盡量滿足主辦單位，期盼達到三贏的局面。

混血小將陳至艾在夾縫中奮力盤球。（迷你足球協會提供）

U6組D. G隊的陳至艾雖然只有五歲半，可是接觸足球卻有二年的時間，媽媽陳秋美說他從小就喜歡追著球跑、過於好動，於是就讓他加入足球俱樂部，這二年來雖然還是靜不下來，不過已能從足球中學習團隊合作，也不再偏食，美國籍的父親John 是位美語老師，夫妻倆都希望學習足球的過程能成為陳至艾美好的童年回憶。

中華隊足球明星吳俊青趁著企業甲級聯賽球季結束，應主辦單位也是同梯好友的曾柏翰之邀前來為冠軍球隊頒獎，他也是迷你足球協會秘書長張武業執掌國家隊時的愛將，唸台灣體院學生時期以前也是幼兒足球賽事的志工。

吳俊青表示，以往的幼兒足球賽事都在室外的草地舉辦，如今將場地移到大型購物商場他覺得這是很大的產官學合作最佳組合模式，能夠行銷足球運動又能刺激消費買氣，很值得肯定，希望藉此能吸引更多家庭投入足球運動。

(中時 )