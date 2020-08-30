樂天桃猿、統一獅今（30）日在台南棒球場進行3連戰最後一場，正規9局打完雙方3比3平手。鏖戰到延長賽12局上，猿隊陳俊秀轟出代打3分炮突破僵局；接著林承飛再補上1枚陽春彈，終場就以7比4擊敗獅隊，陳俊秀獲選單場MVP。

這場比賽雙方互有領先，猿隊1局上先馳得點；不過獅隊林靖凱在4局下轟出3分全壘打，獅隊以3比1逆轉超前。猿隊則在6局上扳回一城，8局上郭嚴文揮出陽春全壘打，追成3比3平手。

此後雙方都未再增添分數，12局上獅隊在解決2個出局數後決定換下投了1.2局的傅于剛，由生力軍林其緯登板接力；不料控球卻出了問題，不僅被林泓育敲安打，又保送郭嚴文，接下來猿隊換上陳俊秀代打，滿球數後轟出石破天驚的3分全壘打，本季第10轟出爐，生涯第2支代打全壘打，勝負已定。

12局下獅隊終於再得1分，但已於事無補，猿隊7比4擊敗獅隊，拿下2連勝。後援1局無失分的黃子鵬拿下勝投，戰績3勝1敗，敗投是林其緯，只投0.1局失4分，戰績1勝2敗。

(中時 )