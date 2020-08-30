桃園一名林姓男子於今年4月，擅自在父親所設立的設計公司內部廁所架設隱藏攝影機，企圖偷拍公司女員工私密部位，經女員工小玲（化名）發現報警處理。法院經查後依妨害秘密罪判處林男拘役55日，得易科罰金，全案可上訴。

據判決書指出，林男意圖不軌，偷偷將針孔攝影機裝設於廁所洗手台下方，藉此想竊錄女員工在廁所內的畫面及身體隱私部位，經一位女員工小玲發現，他的惡狀才被揭發。報警後，警方沒收隱藏式攝影機一組，記憶卡一張。而警查扣記憶卡後，竟發現受害者不只一人，其中還包含林男的父親和另位女性，訊後將其送辦。

經法院判決，林男坦承其罪行，並向受害者小玲道歉，但並未獲得諒解；法官衡量林男的教育程度與經濟狀況後，並考慮其犯罪動機與目的，認定其偷拍行為已造成被害者的身心傷害，於21日依妨害秘密罪，判處其拘役55日，得易科罰金，全案可上訴。

(中時新聞網)