好強！妻帶視障夫爬黃山、楚格峰 眠月線也難不倒

夫妻倆近來成功挑戰阿里山祕境「眠月線」。（黃彩卿提供／李宜杰台南傳真）

夫妻倆近來成功挑戰阿里山祕境「眠月線」。（黃彩卿提供／李宜杰台南傳真）

今年60歲的黃彩卿與林兆忠結婚近30年，雖然林兆忠因青光眼，致後天全盲，提早於45歲退休，但黃彩卿從結婚以來，就帶著丈夫周遊世界，不僅征服大陸黃山、德國楚格峰等山岳，近來還成功挑戰阿里山祕境「眠月線」，讓身邊不少朋友都直呼「好強！」

林兆忠自13歲罹患青光眼後，視力逐漸下滑，與黃彩卿結婚時，單眼視力僅剩0.01，幾乎可謂全盲。黃彩卿回憶，雖然論及婚嫁時，家族曾擔心反對，但她坦言，「一般人結了婚後，可能也會遭逢巨變，而我只是提早面對而已。」因此仍決定走上紅毯，與丈夫相守一生。

林兆忠平時熱愛運動，是不少路跑、馬拉松的常勝軍，也因為丈夫體力好，可以嘗試極限運動，因此黃彩卿決定帶著丈夫征服百岳，「希望能讓他感受這個遼闊無際的世界。」30年來，他們曾赴黃山、楚格峰、張家界、九寨溝等，近來還花費8小時進攻眠月線，黃彩卿表示，很多殘障朋友會設限自己，「但我們就是要打破它。」

黃彩卿坦言，這回要啟程前往眠月線前，確實收到不少親朋好友捎來訊息稱「有點危險」，讓黃彩卿苦惱了許久，但林兆忠1句話「妳敢帶我去，我就跟妳走，我們同進退。」讓黃彩卿下定決心完成挑戰，並透過手杖、繩索等輔助，同心協力征服眠月線。

黃彩卿說，視障朋友與一般人無異，只要家人無條件支持、鼓勵，視障朋友不設限，同樣也能活出精采人生。

(中時 )