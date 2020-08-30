福衛二號的遙測照相儀在2004年6月4日拍攝到第一張遙測影像，可清楚看到新竹南寮漁港。(國研院太空中心提供／中央社)）

新竹國際風箏節出現意外，有小女孩遭風箏捲入飛天亂竄，幸虧平安降落，但場面嚇壞所有人。（摘自臉書／邱立雅竹市傳真）

對於新竹南寮漁港國際風箏節，1名3歲小妹妹被糖果風箏纏住身體31秒，因風勢過大整個人竄飛上天一事，有讀者指出，新竹本以風城著名，而南寮漁港位處於新竹的風口，原本就以風大著稱，一張衛星圖就可以了解為何南寮漁港風這麼大！

2020新竹國際風箏節出現驚恐畫面，1名3歲小妹妹被糖果風箏纏住身體31秒，因風勢過大，整個人竄飛上天，如電影畫面般瘋狂甩動，地面上大批民眾見裝也全嚇得尖叫，該名小妹妹隨風降落後崩潰大哭，頸部臉部均有擦傷，已送醫救治，現場暫停所有活動。

新竹國際風箏節於南寮漁港旁新竹漁港國際風箏賽場舉辦，30日下午竟有小女孩遭風箏纏住了身體，隨強勁風勢竄飛上天並大力甩動，場面驚恐。只見小女孩緊抓住風箏隨風勢落地，底下民眾也一擁而上抱住小女孩。

短暫的飛天也讓小女孩驚恐不已，經小女孩母親同意由廠商工作人員陪同母女二人搭乘救護車就醫，初步觀察無明顯外傷。市府目前也已派員致醫院關心母女狀況。目前市府也全面暫停現場所有活動確保民眾安全。

有讀者指出，新竹本以風城著名，而衛星圖顯示，南寮漁港位處在新竹風口，原本就以風大著稱！並且，空軍機場也在附近，地處空曠，若是有季風來臨，甚至冬天東北季風，新竹的風更是大的可怕，會從窗戶縫鑽到室內，加上靠海邊溼氣重，民眾往往要蓋2層被子才可保暖！

(中時新聞網)