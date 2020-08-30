蔡明亮「良夜 不散」沙丘音樂會。（汯呄霖電影提供，黃宏錡攝）

國際名導蔡明亮29日為一年一度的「沙丘藝遊」精心策劃了「良夜 不散」夜宿活動，這是自2018年壯圍沙丘旅遊服務園區開幕以來，第三度舉辦大型夜宿活動，吸引了共200名來自全台各地的民眾報名參與。蔡明亮當天帶來沙丘音樂會、星空電影院、夜宿美術館與迎龜山日出等精彩內容，眾人一同度過了美好又難忘的夜晚。

蔡明亮表示，自2014年「來美術館郊遊」開始，夜宿美術館幾乎變成他辦活動的招牌菜，有一天大家發現可以帶牙刷和睡袋或紙皮箱到美術館去睡覺，才恍然美術館原來是可以那麼放鬆可親的生活場域，來到沙丘夜宿也是一樣的概念，除了旅遊休憩中心跟藝術場域，沙丘這個地方還有更多的可能性。

蔡明亮「良夜 不散」夜宿美術館。（汯呄霖電影提供，黃宏錡攝）

蔡明亮「良夜 不散」星空電影院。（汯呄霖電影提供，黃宏錡攝）

接近晚上10點開始的沙丘音樂會，蔡明亮在柔美的鋼琴伴奏下引吭高歌，分享了〈良夜不能留〉、〈東山飄雨西山晴〉、〈只有你〉與〈梅花〉等20餘首經典時代曲，佐月色與海風，聽眾們如癡如醉；緊接著的星空電影院，播放蔡明亮的《不散》與胡金銓的《龍門客棧》，這兩部各自獨立又緊密關聯的經典電影；清晨5點，趁著微光漫步至壯圍海邊，遠眺太平洋龜山島日出，最後回到沙丘園區，在草地上悠閒享用早餐，完滿了歷時12小時的身心饗宴之旅。

(中時 )