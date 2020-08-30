林柏宏出席書籍及同名影集《正常人》講座，陳庭妮驚喜現身。（時報出版社提供）

林柏宏主演電影《怪胎》熱賣近4000萬，他29日晚間撥空出席書籍及同名影集《正常人》講座，與導演傅天余暢談。他當初經傅的介紹，從書本開始讀起，果然他一看書就愛上這個故事，後來出了影集後也是一看就停不下來，幾乎是一口氣把12集給看完，也推薦給身邊許多演員好友，包括一起合作《火神的眼淚》的陳庭妮，當天也驚喜現身講座。對於劇中這兩個男女主角，林柏宏形容：「他們就像是兩個極力想融入世界做個『正常人』的『怪胎』，發現只有彼此能夠了解自己」。

對於《怪胎》目前的好成績，林柏宏表示，《怪胎》的宣傳從七月初開始跑到現在，自己也很拼命地跑遍各大節目，包含從來沒去過的外景遊戲節目，以及大量的訪問和電影映後等等，一路上得到非常多觀眾表示對於電影的喜愛，甚至有鐵粉已超過20刷，他覺得相當感動及感謝。目前即使已上映邁入第四週，票房還是持續成長中，林柏宏表示：「謝謝各位「同路人」，希望這股「怪胎旋風」能繼續延續下去，讓更多人看到這部好作品！」。

(中時 )