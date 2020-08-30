李孝利繼限定夯團「SSAK3」後，在韓國綜藝節目《玩什麼好呢？》與傳奇天后嚴正化、饒舌歌手Jessi、「MAMAMOO」華莎組成強勢姊姊女團「退貨遠征隊」，由劉在錫化身的製作人「劉知美」打造。

新一集中，劉在錫給李孝利取了一個「發大財助孕」新藝名「李天玉」，原本劉在錫想取「萬玉」，由於韓文中「天」與「千」同音，李孝利提議「比萬還少的天（千）玉怎麼樣？」，還自薦「李天玉有賺『兩千億』（音近）的感覺」，劉在錫則妙解，指天玉意思是「遇見從天而降像寶玉一般的孩子」，祝福李孝利順利懷孕。

配合李孝利的新藝名「李天玉」，華莎靈機一動說：「因為姊姊是天（千）玉，那Jessi是『萬壽』，我是『無疆』，萬壽無疆。」劉在錫笑回：「那正化就是萬玉了，萬玉千玉、萬壽無疆。」聽起來就是名符其實的長壽團，也意外符合近來注重身體健康的趨勢，笑爆在場所有的人。

「退貨遠征隊」接著簽署合約書，在「合同解除條件」的部分，嚴正化寫下「強制執行無理的行程時」、華莎為「不能遵守吃飯時間」、Jessi是「只有活動一個月的話還能忍」 ，李孝利的則列出「成功懷孕」，她大方表示：「雖然是秘密，但我正在備孕，如果我有小孩，請馬上讓我退團！」

話鋒一轉，李孝利突然對前輩嚴正化嗆聲，「我對大姊有話說，我偶然在YouTube上看到妳的表演，感覺時尚和舞台的方面得需要多用心。」原來李孝利翻出嚴正化的「黑歷史」，公開她在1993年的《眼珠》舞台，只見嚴穿上粉色洋裝，但長裙竟有2層樓高，還得出動4個工作人員在裙底推車移動她，但沒想到無厘頭的服裝讓劉在錫眼睛一亮、直說「這個挺棒的」，讓4人趕緊拒絕荒唐裝扮。

劉在錫也替「退貨遠征隊」徵選經紀人，面試了諧星梁世燦、曹世鎬、音樂家鄭在亨3人，問到認為最難搞和相處的團員，3人都不約而同點名是Jessi，梁世燦更直說：「Jessi OUT！她和我完全相剋！」另外，鄭在亨被稱為「新進經紀人的軍事訓練所」，傳聞只要當過鄭在亨一個月的經紀人，就是「吃苦耐勞的海軍陸戰隊」，鄭在亨也笑說：「和我在一起工作的朋友都成功了，其中一個現在是IU公司的代表呢！」自薦擔任姊姊團的強大經紀人。《玩什麼好呢？》每週日上午於friDay影音全台獨家首播。

(中時 )