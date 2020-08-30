字節跳動公司宣布遵守大陸技術進出口管理條例規定，TikTok演算法將不會出售給外國企業。（圖／今日頭條截圖）

紛擾多時的抖音國際版TikTok終於落錘定音，確定不會在川普政府的壓力下出售給美國企業。北京字節跳動公司在30日晚間前發表聲明稱，字節跳動公司將遵守大陸技術進出口管理條例規定來處理技術出口相關業務。該公司此項表態意指不會出售擁有演算法的TikTok公司在美國業務，以免違反限制出口技術規定。

大陸商務部於28日與科技部發佈了調整後的《中國禁止出口限制出口技術目錄》，將TikTok所擁有的電腦演算法等人工智慧技術列入限制出口項目。例如目錄在限制出口部分電腦服務業類的資訊處理技術項下，新增的第21條關於「基於數據分析的個性化資訊推送服務技術」、第18條關於「人工智慧交互介面技術」等控制要點，即明白指向字節跳動公司所持有的專門技術。

字節跳動公司於30日晚間透過《今日頭條》官方帳號發表聲明稱，該公司已注意到商務部與科科技部於8月28日聯合公佈《關於調整發佈<中國禁止出口限制出口技術目錄>的公告》，公司將嚴格遵守《中華人民共和國技術進出口管理條例》和《中國禁止出口限制出口技術目錄》，處理關於技術出口的相關業務。

分析人士表示，字節跳動公司在美政府壓力下打算盡快出售，隨後又向美聯邦政府提起訴訟進行拖延戰術，又再獲得延後交易時限。該公司一連串動作後，大陸官方終於確知張一鳴確實要出售TikTok在美國的業務，因此由商務部與科技部以修改《禁止出口限制出口技術目錄》的方式明確表態：「TikTok不准賣！」理由是演算法屬於國家管控的出口技術，張一鳴創辦的字節跳動公司之所以能掌握這演算法，全是基於國內龐大的用戶數。如果非要賣，後果必須自行承擔。分析人士也警告，張一鳴的字節跳動公司在大陸還有《抖音》和《今日頭條》，如果違反法規，可能連這兩家公司的控制都可能失去。北京表態至此，張一鳴只能接受。

(中時新聞網)