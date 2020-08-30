在韓粉一路跟隨後，韓國瑜親切地回頭說：不用再送了，謝謝，真的不敢當。(翻攝「高雄彌陀 曾先生#標語哥」YouTube)

野生韓國瑜影片被挖出！前行政院長郝柏村辭世，家屬在8月23日在台北舉辦「永遠的郝柏村」追思紀念會。前高雄市長韓國瑜出席追思會後，一走出大門，便有韓粉一路跟隨，韓國瑜後來親切地回頭說：不用再送了，謝謝，真的不敢當、不敢當。

高雄彌陀曾先生貼出韓國瑜出席郝柏村辭世「永遠的郝柏村」追思紀念會，韓國瑜走出大門後，現場韓粉高喊「韓國瑜加油」，並爭相與韓合照。韓還貼心地請韓粉小聲一點，怕打擾到別人，韓國瑜還說，「辛苦了，大家辛苦了」。

過馬路後，面對韓粉一路跟隨，韓國瑜回頭拱手作揖表示，「真的不用再送了，不敢當、不敢當，謝謝大家，再見」。

網友回應表示，「韓總的動作就是這麼自然不做作，看了就讓人想跟隨著他，某人模仿不來的。」、「市長的人氣就那麼好，直播加油，你們辛苦了。」、「不懂沒有政治污點的韓市長被高雄人罷免。」、「韓總氣色好好。」、「正善真誠的韓總，總能讓人無對價的跟隨，韓總仁德愛民的心，誰與爭鋒。」、「韓國瑜就是自帶光芒，讚！」

(中時新聞網)