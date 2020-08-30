富邦悍將舉辦「將將好生活」主題日，賽後找來知名歌手陳昇和新寶島康樂隊演唱，其實陳昇正是富邦總教練洪一中的偶像，洪總一開始只敢在場邊拿麥克風合唱，不過遇到人來瘋的陳昇，被拉上台唱歌、跳舞樣樣來，完全大解放，洪總還笑說，「你的歌我都會唱！」

陳昇受富邦悍將邀請在賽後進行演唱會，在開唱前陳昇就表示自己會很不受控，果然唱到一半就脫掉球衣，露出穿在裡面的造型肚兜。唱到名曲《把悲傷留給自己》時，洪一中在趴在球員休息區前的欄杆上合唱，不過害羞不敢走上台，陳昇只好親自靠近洪總。

直到唱到另一首經典歌曲《鼓聲若響》時，洪一中才願意走進場一起同歡，洪總還很不好意思的說，「大家都這麼想看我出糗。」在音樂的陪襯下，洪總也漸漸解放，不僅開嗓唱歌，還在舞群的陪伴下扭腰擺臀、跳恰恰，全場觀眾尖叫聲不斷。

洪一中透露自己是陳昇的歌迷，每一首歌都會唱，今日陳昇也相當有誠意，連唱8首火紅歌曲，包含《淒美燈塔》、《原住民的演唱會》、《SUMMER》、《愛你一萬年》、《把悲傷留給自己》、《歡聚歌》、《鼓聲若響》、《日出》。此外這次「將將好生活」主題日票房亮眼，連續4天都達到5200人滿場。

富邦悍將總教練洪一中一開始只敢在場邊唱歌。（陳怡誠攝）

富邦悍將總教練洪一中(左)與知名歌手陳昇(右)一起上台唱歌。（陳怡誠攝）

(中時 )