網友稱韓成敏神似崔雪莉和BLACKPINK Jennie。（翻攝WeTV）

高人氣青春韓劇《TWENTY-TWENTY》由金宇碩、韓成敏、朴相南、康裕瓚、蔡元彬和晉豪溵等俊男美女主演，其中以韓國男團Up10tion出身的金宇碩在組合X1解散後，首次出演戲劇男主角，與女主角韓成敏上演「叛逆之吻」，他們在前兩集幾乎沒同框，僅擦肩回眸注意到彼此，感情進展令粉絲焦急，沒想到在最新集數中，關係瞬間躍進，兩人第一次正式見面說話就摸手和親親，韓成敏也在氣氛的推波助瀾下獻出彼此的「第一次」，讓粉絲直呼：「怎麼會這麼甜啊！」

金宇碩首次出演戲劇就要挑大樑，坦言：「有很多苦惱！」一開始是被劇本吸引，看一部分內容後，「因為很好奇後面（劇情），就很想去演。」只是第一次讀本和拍攝時非常緊張，日前在播出記者會表示：「那時候的緊張感到現在都還無法忘掉。」

金宇碩在《TWENTY-TWENTY》飾演男主角「李賢鎮」，該角因家庭缺陷導致內心有許多傷痛，但依然堅持著音樂夢，金宇碩表示自己和角色有許多相似之處，同樣是樂團成員，總是為音樂苦惱，「在做音樂的時候我也試過通宵作曲。」他日前甚至在其他節目提到，曾經因為某件事情，「心情受到了巨大傷害，隨後我決定暫停活動。」

事件後，金宇碩形容到公司途中，「如果看到人們在小聲議論的話，感覺都是在說我，那時候一直持續了6個月。」但他終於克服心中創傷，重回大眾目光，還貼心提醒歌迷一切都「沒事了」，「讓內心痛苦的事情的話應該不會說出口的，我現在能夠坦率的說出來，真的沒事了！因為是很好的回憶，才能說出口，希望粉絲們能夠記住。」不想讓粉絲擔心。

此外，女主角韓成敏，被網友稱神似崔雪莉和BLACKPINK Jennie，雖是模特兒出身，但演技不俗，曾演過韓劇《18歲的瞬間》，在《TWENTY-TWENTY》閱讀劇本現場瞬間入戲哽咽、落淚，讓身旁其他同輩演員佩服。

《TWENTY-TWENTY》描寫一群大學新鮮人，面對家庭、課業、感情等問題，永遠受限於學校、父母和同儕，身邊彷彿圍繞著一種看不見的「界限」，但將邁入20歲的他們會出現哪些改變？蔡多熙（韓成敏飾）和李賢鎮（金宇碩飾）看似無力解決眼前狀況，只能試圖在彼此陪伴下找到真正的自我。《TWENTY-TWENTY》每週三、六於騰訊視頻海外版WeTV獨家播出。

(中時 )