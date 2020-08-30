去年，國防部特別展示新一代的「透氣戰鬥衫」，並且很快撥發6000件至各作戰區，新的透氣衫可提高官兵執行任務的舒適度，得到的評價也還不錯。然而，長期關心國軍裝備的軍事家們發現，這批透氣衫竟然是退伍後要交還的，被批評「勤儉建軍」成了「勤儉賤軍」，穿破了又該怎麼還呢？

透氣戰鬥衫從去年開始換裝之後，得到不錯的評價，主要它的材質分成兩部分，軀幹以彈性透氣布，可以透氣吸汗，而手臂的部分為耐磨布料，士兵較不會在工作時因摩擦而受傷破皮，然而換裝不久，就傳出數量不足的問題，士兵僅拿到一件，換洗不易，等於說士兵們無法天天都能穿到，顯然失去了換裝的用意。

更離奇的是，根據軍方後勤單位發布的「透氣戰鬥衫使用暨管理作法」， 這批透氣衫不是直接給基層士兵的，而是屬於救災服裝，在救災任務前，提供給官兵們穿，任務結束後還要回收繳庫，這就令許多軍事分析師感到荒唐。

臉書「OTT Gear 軍規戶外裝備 」在8月26日就寫了一篇《勤儉建軍還是勤儉賤軍？》，文章表示，戰鬥衫視為救災裝備，本身就是很可笑的，「每個補給分庫是隸屬於各地的後勤支援指揮部，要和他們領取管制的團裝(像這套透氣戰鬥衫)必需要走公文程序。」

軍方公文明訂，透氣戰鬥衫要繳庫。(圖/OTT Gear 軍規戶外裝備 臉書)

「也就是說，假使以後部隊要因應風災或是豪雨，就必須先收預報，再把人員編好，還得量尺寸，才能發公文並領裝備，請問這樣一來一往，還能快速反應，還來得及救災嗎？」

再者，為何透氣戰鬥衫只能救災時使用?戰鬥時就不需要嗎？那麼它應該叫「透氣救災衫」才對，其實在全球暖化，氣溫節節高升的趨勢下，為什麼只能給「實際執行兵力預置與救災任務」的官兵使用？難不成平時官兵在負重訓練，或是演習時，就不需要能透氣的戰鬥服來協助散熱，以避免熱傷害的發生？

如果軍方老是在喊「演習視同作戰」與「救災視同作戰」，那同理可證，只要適合環境，那救災裝備沒有理由不能在演習甚至作戰時使用，更何況你都說它是「戰鬥」衫了，結果卻只能在「救災」時用，這難道不會「有點怪怪」的？

最後，最新的AH-64E直升機與M1A2T戰車都已經或即將引進了，結果一件只有850元的「透氣」戰鬥衫，還只肯發給救災的人員，而且用完還要洗淨繳回，請問我們的軍隊真的這樣窮？窮到要把一件功能已經不如先進國家的衣物，限制使用對象場合不說，還要繳回庫存管理？

說到錢，退伍美軍Allen Lin從公文中發現，「透氣救災衫」屬於「消耗性服裝」，既然是消耗性，有什麼必要回收？「公文記載服裝總預算是9億！ 那問題來了，如果是一次性補給，那麼為何會有軍服回收這種制度出現？？今年光透氣戰鬥衫採購的預算也還有一千萬元，請解釋回收的理由是什麼？？」

備役中校黃竣民也在自己的臉書「James的軍事寰宇」粉絲專頁上批評，好好把後勤搞好不要再貽笑國際，讓官兵有感更重要！不然連「透氣戰鬥衫」這種Underwear，竟然還得回收給下次救災的官兵穿，看來坐在後方辦公室的長官是不是有怪癖，就是喜歡這一「味」？！

(中時新聞網)