新冠肺炎疫情持續在各地延燒，全球累計確診人數飆破2498萬例，造成至少84.2萬人染疫喪命，嚴重衝擊國際經濟及民生運作。美國疾病管制暨預防中心（CDC）近日修改病毒檢測指南，建議無症狀患者不需要篩檢；對此，世界衛生組織（WHO）官員指出，普篩成本太高且不切實際，必須聚焦檢測有症狀患者。

綜合外媒報導，CDC原本建議所有曾與確診者密切接觸過的人，都應該要進行相關採檢，不過24日卻又急轉彎更新防疫指南，對於曾與確診者接觸過，但並沒有出現症狀的人，建議不需要接受採檢，除非自己是老弱者高危險群，或者是醫護人員，在各州與地方公共衛生官員建議下，才需要進行篩檢。

對此，WHO突發衛生事件執行主任萊恩（MikeRyan）27日指出，普篩在大多數國家並非那麼有用，不僅需具備強大的篩檢能力，同時還會汲取大量資源，除非是持續性發生群聚感染的地方，否則篩檢應針對確診者以及與其接觸過的人，將重點放在群聚篩檢最大化，著重檢測的質量和處理速度。

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(中時新聞網)