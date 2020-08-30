謝嘉怡一襲禮服深V開到肚臍眼，性感逼人。(取自TVB微博)

2020香港小姐選美比賽今（30日）舉行盛大決賽，稍早比賽結果也出爐，擁有混血兒精緻五官的25歲佳麗謝嘉怡，先是拿下最上鏡小姐，接著更擊敗眾佳麗，成為新出爐的港姐冠軍。

2020港姐比賽結果今晚出爐，前3名分別為8號謝嘉怡、2號陳楨怡與4號郭柏妍。其實幾天前的決賽彩排正好是謝嘉怡25歲生日，當時她就許願要拿冠軍，如今可說是美夢成真！

新科港姐冠軍謝嘉怡，是出生在蘇格蘭的中英混血兒，參賽前的職業是護理師。她人美心也美，曾赴非洲醫院當義工，興趣也相當廣泛，游泳騎馬健身樣樣行。窈窕淑女君子好求，謝嘉怡不諱言透露曾有5、6位男生追求她，不過她現在還是單身，感情的事以後再說。

另外在港姐決賽舉行這一天，主辦單位也特地邀請前3屆冠軍得主馮盈盈、陳曉華及黃嘉雯，其中一向性感的馮盈盈今日就罕見收起「胸器」，優雅現身，留給陳曉華、黃嘉雯去「鬥胸狠」，更看好與她一樣畢業自香港大學的郭柏妍拿下后冠，最終郭柏妍拿下季軍。

(中時新聞網)