《本來面目》首映會吸引800人觀賞。（牽猴子提供）

《本來面目》導演張釗維（左起）、監製楊蓓、出品人蔡清彥。（牽猴子提供）

柯有倫30日出席電影《本來面目》首映會，該片記錄法鼓山創辦人聖嚴法師跌宕起伏的一生，現場近800人一同在大銀幕體會聖嚴法師「平凡人做了不平凡事」的感動。他表示，從小就與聖嚴法師有緣，兒時隨家人去農禪寺，長大後也時常去法鼓山打禪，其實在父親過世後，佛法帶給全家人很大的撫慰力量，他印象中的師父很幽默，只要有師父在就有歡笑。在大銀幕再次看見師父的身影非常感動，再次提醒自己要繼續努力為社會帶來正面影響，尤其在這動盪的時代。

《本來面目》首映會也有許多名人嘉賓到場，資深音樂人黃韻玲深受感動，希望有機會還能再多看幾遍，細細品味。法鼓山方丈和尚果暉法師、出品人蔡清彥、監製楊蓓、導演張釗維皆出席映後分享，導演張釗維表示：「我是看最多次（電影）的人，我到現在看內心還是非常激動跟衝擊。」

張釗維導演接下這個重責大任後，他閱讀超過350本師父的日記及專書，還親自打一次禪七，只為更靠近佛法。張釗維表示，3年前有緣分製作這部作品，是他的紀錄片生涯重要的轉折，「我一直希望紀錄片能改變世界，但拍攝《本來面目》的過程中，我學習到放下，我領悟到身為紀錄片工作者，應該放下想要改變世界的執著，放得下才能再提起。」

聖嚴法師曾獲選「四百年來台灣最具影響力的五十位人士」之一，然而回顧他的一生，其實充滿顛沛流離、考驗與轉折，他自喻為「風雪中的行腳僧」，積極入世弘法，本片運用聖嚴法師的開示演說、日記、病歷、文獻著作以及照片影片等，表現其不同的生命階段。

出品人、聖嚴教育基金會董事長蔡清彥映後分享說，他看完忍不住哽咽，看完電影大家覺得不是他們眼中的師父，導演很不簡單，在這麼多的意見跟看法中，還能保有自己想法。監製楊蓓則說，她始終認為自己要為聖嚴師父寫一本傳記，但想想若是拍成一部電影，或許能讓更多人認識師父，於是有了製作《本來面目》的想法，接著就找到張釗維導演來完成這部片。

《本來面目》將於9月啟動全台免費巡迴放映，全台近80場次都已額滿，仍想搶先一睹這部精彩的紀實電影，建議向戲院詢問包場資訊，詳情可密切注意「本來面目」電影臉書粉絲團。

(中時 )