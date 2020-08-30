館長手術後首開直播。（取自 寶寶愛館長）

館長遭槍擊後，今（30）日晚間在病床上首次親自直播表示，感謝社會大眾關心，兇手是朝他 頭開第一槍。如果這個社會是這樣，每個人都可以買兇殺人，沒有人願意講真話。

館長說，那天看到槍手過來掏槍，第一擔心他會對助理開槍，我看到兇嫌時，我坐在（車子）椅子上，他朝我頭開第一槍，我手舉起來擋住第一槍，第二槍在穿過手臂打到大腿骨，2槍都打我身體。

館長表示，有人說是在演戲，或開直播，有名嘴沈富雄說是因為沒死才開直播，沈先生你看一下，我為何開直播，看到血流如注，很冷很痛很暈，大喊你們有沒有事，沒事就給我一根菸，開直播交代遺言，並沒有沒自導自演，抑或是覺得生命沒有危險，你有看到開口嗎？我整個人發抖，我覺得時間不久了，所以毅然決然手機丟給助理交代遺言，我一定要把遺言交代清楚。

館長強調，我在台灣做這麼多事情，從未要求回報，我不做八大行業，不做黑道，我做正當生意，這後面一定有人買兇殺人，20年前用過的套路，現在還在用，這稍微有智商就知道，這是買兇殺人。我現在手連筷子都不能拿，連大便尿尿無法自理，沒關係，我一定恢復給你們看，請社會給我一個公道。

館長說他身上有7個彈孔，血一直噴，感謝長庚醫院，幫他從鬼門關救回來，我一定會回饋台灣社會，謝謝相信我的人。館長不解，到底做了甚麼？我做正當生意，到底做了甚麼？他最後謝謝很多黨政人士，以及各地警察朋友。最後不忘說台中館9月1日就要開始，謝謝各位。

(中時新聞網)