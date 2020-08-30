網紅「館長」陳之漢在自家俱樂部林口旗艦館前，遭近距離開槍。陳之漢將委任前時力立委黃國昌擔任他的律師，幫忙查出槍擊真相。資深媒體人羅友志酸說，是要角逐今年的金馬獎影帝、影后嗎？網友神回說 ，「就一個乩童找到桌頭了。」

羅友志在臉書貼文表示，黃國昌幫陳之漢辯護？戲精+戲精，你們是要角逐今年金馬獎影帝、影后嗎？

網友回應，「就一個乩童找到桌頭了。」羅友志回說，「比我更貼切。」還有網友酸說，「像極了愛情。」羅友志回，這句話也好用喔。

網友認為，「徐永明不生氣嗎？為何不幫他辯護！」、「為什麼不幫自己的戰友徐永明出征QAQ」、「就是乩童跟桌頭呀...會努力站起來呀，要繼續延續他的信念。」、「一個被抨擊的前主席、一個被槍擊的館長..兩個人的共同點就是自以為是的愛演。」、「已經到奧斯卡等級了。」、「依他們兩個的個性，我是坐等他們兩個撕破臉。」、「這兩位作秀入戲太深囉～」、「版主你在說啥？人家是惺惺相惜，相見恨晚。」

(中時新聞網)