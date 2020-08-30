30日新竹北區南寮里漁港發生女童遭風箏捲上天的意外，現場民眾全被嚇壞，所幸女童並無受到嚴重傷害。專業風箏教練對此指出，當時風速很快，加上糖果風箏面積很大，力道「連大人都能拉上去」！

南寮里漁港的國際風箏賽場當時正在舉辦2020新竹市國際風箏節，準備施放會從空中灑下糖果的「糖果風箏」，不料卻因場內風勢過大，導致領航風箏尾端纏住女童，將她整個人捲上天瘋狂甩動，驚悚過程持續了31秒，令在場民眾都捏了一把冷汗，所幸最後工作人員趕緊控制風箏，順利救下女童，女童也並無大礙，母親則全程在旁陪伴。

根據《東森新聞》報導，風箏教練林清輝說明，這款風箏寬度至少有3公尺，受力面積大，加上當時風速很快，就連大人都有可能被拉上去，更何況只是一名3歲女童。他也指出，舉辦相關活動時，一定要有專人看著風箏以防突發意外狀況，「像我在看都沒有人在照顧風箏，就會發生這個事，現場管理很重要。」

風箏協會秘書長鄭可方對此回應，當時有工作人員在外面控制觀賞範圍，已經把小孩支開，也有人在現場維持秩序，可能是小孩等得不耐煩，剛好瞬間又颳起陣風，才讓這種意外發生。

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(中時新聞網)