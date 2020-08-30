2020新竹國際風箏節竟出現1名3歲小妹妹被糖果風箏纏住身體，導致整個人被風箏捲起在空中猛甩，據了解女童會被捲起甩入空中，主因為糖果風箏的領航部分長達24公尺，面積有3x3平方公尺，亞洲國際風箏聯合會理事長鄭凱元表示，因活動當天，風力為7級左右，再加上當時領航身後有個極長尾巴，導致女童在強力風面來襲時，被捲起拋入空中猛甩，所幸地面上的工作人員和參加民眾及時合力將女童趕緊拉下救出，也讓在場的所有人觸目驚心。

女童遭風箏捲入空猛甩救下後，主辦單位立即停止所有活動進行。據《TVBS新聞台》的報導，女童遭到風箏捲入原因，主要是因糖果風箏的領航部分有24米長，面積約3x3平方公尺；亞洲國際風箏聯合會理事長鄭凱元也表示，由於3x3平方公尺大小，才是主要原因讓女童被捲入空中猛甩；然而多數民眾認為，風箏長度是為了要平衡整體感，但是整體會將女童捲入空中，應該是當天場地的強力7級風。

鄭凱元說明，活動現場因有7級大的強風，在這個狀況下，風箏的尾巴又足足有24米長，立即就不小心將女童勾起；鄭凱元也表示，女童第一時間透過施放者下壓，底下的工作人員和群眾立即合力接住女童，然而女童在短短的31秒的驚嚇時間內，至少飛了有3層樓的高度。

當天現場工作人員所放的糖果風箏，是需要藉由後方細長的領航風箏，才能夠將糖果風箏助行起飛，然而當時現場因有7級強風、亂流氣壓極大，是足已可將60公斤以下的重物捲起，一般來說也會使用6角風箏助行起飛較為安全。當天的活動現場，也都有細分劃區，將大型風箏、特技風箏分開，較大的風箏現場都有使用重量至少1頓的沙包固定，才避免被強風捲起，致於女童詳細會被糖果風箏捲起的主因，主辦單位仍進一步調查當中。

(中時新聞網)