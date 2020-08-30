今（30日）下午發生一起離奇意外，在2020新竹市國際風箏節會場，一名3歲女童竟被風箏捲上天。（擷取自YouTube影片）

新竹市長林智堅也在臉書上致出最深的歉意，表示會深刻檢討，追究責任。（摘自林智堅臉書）

2020新竹市國際風箏節今（30日）在北區南寮漁港舉辦，下午發生一起風箏捲人意外，在風箏節會場，一名3歲女童竟被領航的糖果風箏尾巴纏住，一起捲上天空來回擺盪，相當驚悚。對此新竹市長林智堅也在臉書上致出最深的歉意，表示會深刻檢討，追究責任。

在今天新竹市政府舉辦的風箏節現場傳出風箏捲人意外，一名3歲女童被與風箏一同升空，在約10公尺高空中隨著風箏高速來回擺盪約31秒。畫面驚悚，所幸在第一時間由施放者透過技巧將風箏下壓，接住女童，讓女童安全落地。

根據新竹市政府產業發展處長張力可說法，下午15時40分時，工作人員在施放糖果風箏時，因現場刮起七級風，且風勢亂而強勁，導致尾巴細長的領航風箏不小心捲到3歲女童的肚子，才造成意外發生。

意外發生後，新竹市長林智堅也在臉書上發文致歉，表示在事故發生後第一時間，活動單位即全面暫停現場活動，確保民眾安全，並由工作人員陪同家長與小朋友就醫。市府團隊也隨即前往醫院探視，所幸孩童經檢查後一切平安，目前已經在市府同仁陪同下返家休養。

對於風箏意外造成小朋友驚嚇及頸臉擦傷，林智堅表示，市府團隊對當事人及社會大眾表達最深的歉意，強調會檢討原因，避免意外再次發生，同時也會追究責任，深刻檢討。

不少民眾也在文章底下表示，「我覺得要定期追蹤小孩的身心狀況，小孩一定嚇壞了，看了好心疼」、「以後警戒區一定要擴大，再擴大，還好這次是有驚無險」。另外也有人認為風箏活動太過危險，風箏線也很銳利，乾脆不要辦了。「希望是不要辦了，我根本不敢帶小孩靠近人多的地方，連在邊邊走都可以碰到風箏線在人行道上亂飛舞，還把線抓住檔住」、「新竹風威力太驚人，很多無法控制的因素存在，之前去南寮玩就在路上有風箏線在前面，差點被割到」、「掉落的風箏線一定要收回！不然很危險，會變成割喉利器！」

(中時新聞網)