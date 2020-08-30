2020新竹國際風箏節29、30日連2天在南寮漁港登場，未料30日發生一名3歲女童遭風箏纏住，接著被捲上高空猛甩長達31秒的驚險意外，所幸女童被順利救下，緊急送醫後沒有大礙，而此場活動主持人正是女星黄瑄，她事後回想意外發生當下忍不住哭了。

黃瑄稍早在臉書發文寫下：「兩天的新竹市國際風箏節，經歷了烈日、暴雨、七級怪風，我需要美食啤酒壓壓驚」，透露今天目擊小孩被捲上天甩上甩下的，心裡相當驚恐，幸好後來有驚無險平安無事。

而據《三立新聞網》報導，黃瑄表示事情發生的當下，自己心裡也很害怕，但她還是得盡力完成主持工作，雖然表面上看起來鎮定，但其實她在台上是眼眶含著淚繼續主持的，就怕萬一又突然颳個特大風，會把小女孩甩到地上，所幸新竹市政府主辦單位以及現場老師反應快，才沒有無法想像的後果。

黃瑄坦言身為一個母親，無法忘記那驚險畫面，活動結束後仍心有餘悸，還忍不住哭出來，回到家也立刻抱抱小孩，坦言：「如果今天發生在我身上，我真的不知道該怎辦。」提醒大家參加任何活動一定要注意安全。

(中時新聞網)