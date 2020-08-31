金湖大飯店展攤人潮洶湧。（黃采薇攝）

梨山賓館展攤人潮眾多，詢問訂房反應熱烈。（黃采薇攝）

阿里山賞日出。（摘自阿里山賓館官網）

馥麗溫泉大飯店「經典湯語房」。（馥麗溫泉大飯店提供）

馥麗溫泉大飯店「戶外親水區」。（馥麗溫泉大飯店提供）

台北國際觀光博覽會開展至今第3天，周日假期最後一天，多家旅行社、飯店及觀光亦搶推優惠，把握暑假尾聲的最後黃金商機。接近初秋，台灣各地知名溫泉業者提前銷售溫泉泡湯券及住房優惠，此外，展攤亮點即中部山區各度假飯店異軍突起，民眾詢問度熱烈，梨山賓館表示，其訂房至11月底前已近滿房。

今年因疫情影響，登山健行、野外踏青的旅客相對較多，梨山賓館表示，暑假至今住房率幾近滿房，「於展場仍有多位民眾詢問訂房，熱銷8至9成，而9月初平日仍有空房，至於11月因賞楓時節現已全滿房，其銷售速度較往年快」。

至於阿里山賓館，因鄰近阿里山森林鐵路，旅客能體驗走進森林享受芬多精，登高賞雲海、日出及晚霞，夜晚在飯店頂樓賞星空，業者表示，「暑假住房率較去年同期成長1成，疫情解封後民眾戶外旅遊比例提高，目前12月底跨年訂房已滿，多為3至4人的家庭客。」

因疫情及政策影響，國人無法前往日本賞楓泡湯，馥麗溫泉大飯店表示，因位於日月潭國家風景區並鄰近貓囒山步道，客房浴室皆有獨立溫泉，泉質為碳酸氫鹽泉，其飯店設施完善，除岩盤浴、芳療SPA外，幫入住房客規畫戶外休閒活動。業者透露「暑假受國旅熱潮影響住房率有回升」，談及9月訂房現況，「僅假日滿房、平日達6成，且多數消費者反應國旅補助、振興三倍券已在暑假使用，展攤買氣不如往年好，期待10月登場的日月潭花火音樂嘉年華能帶來觀光熱潮並提高訂房率」。

離島以金門的展攤人潮最多，金湖大飯店透露：「暑假訂房入住率高，且飯店內擁有完善的度假設施、搭配美景盡收眼底，也能在昇恆昌金湖廣場購物。」問及展攤訂房狀況，業者表示「詢問熱度與訂房率成正比，唯9月初因開學影響，假日幾乎滿房、僅平日仍有零星空房」。

(中時 )