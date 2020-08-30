前高雄市長韓國瑜被罷免後，現任市長陳其邁已上任6天。有網友發現，高雄的中山路福誠高中前的路燈居然整排不亮，粉專不禁喊，太扯了！

臉書粉專「比特王」貼出影片表示，鳳山區中山路（福誠高中運動場）前路燈整排不亮，現在是上演黑暗的城市嗎？路燈整排不會亮，太扯了吧！這是黑暗的高雄嗎？整排路燈不會亮，高雄市府連電費都付不出來嗎？

網友加碼爆料表示，「聽說岡山省道上也是都沒路燈。」比特王回應說，「省道欸，真的很扯。」

網友表示，「啊~4千億咧，連建國路都暗很久了。」、「燈不亮、水不通、高負債~這才是愛高雄的表現！鄉親們您們說對不對啊！」、「光復高雄就很亮了，不用開燈。」、「這不是高雄的日常嗎？」、「民進黨會說現在欠3000億，所以要節約能源？」、「水上樂園，暗暗的特別有情調啊！你懂個屁。」、「等你台灣價值足夠的時候自然就看得到路了。」、「他會跟你說，時空背景不同了，Err Err，現在要節約能源，晚上不用點燈。」

高雄的鳳山區中山路（福誠高中運動場）前的路燈整排不亮。(翻攝「比特王」粉專影片)

(中時新聞網)