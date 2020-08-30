政府明年將開放萊克多巴胺美豬進口，引發爭議，藍綠陣營甚至為此事吵翻天。民眾認為，美豬腥味較重，不好吃。在台的美國人的畢靜翰表示，台灣的豬肉比較好吃，他自己不會吃美豬。

畢靜翰在臉書發文表示，身為美國人，一直看到大家吵牛豬肉的問題有點有趣。小時候，他很討厭吃豬肉，就是討厭那個味道、那個口感，噁心死了！牛肉，他多少也一直覺得怪怪的，除非是漢堡或培根，但他不是很愛吃，那個味道怪怪的，吃了也不怎麼舒服。

畢靜翰說，後來他來到了台灣，就發現原來豬肉可以很好吃，台灣豬肉的味道與美國的不太一樣！他直言，「我是很後來才知道，美國的農場都在幹什麼，吃了那麼多年的美豬，光想就捏了一把冷汗。」不過，凌晨在台北的街上看到送死豬的小卡車跑來跑去，豬在鉤子上晃來晃去，也有點雞皮疙瘩。但至少，他知道這是很新鮮的？！

畢靜翰表示，台灣要開始進口美國豬肉，他覺得進口這事也沒問題，但是他自己不會吃。而讓他比較感到擔憂的是，他一直以來在台灣，老實講，不是很信任攤販、餐館的標籤。有的店會不會偷偷地開始用比較便宜的美豬代替好吃可靠的台灣豬呢？市場上有選擇是好事，可是重點是，如果有人把你的選擇剝奪呢？所以他希望大家都能遵守法律，不鑽洞、不貪小便宜。

網友回應說：「英國豬肉也很可怕，味道超重，我只吃台灣豬。」、「台灣豬肉真的最好吃。」、「進口美國豬肉這事，台灣人和政府（無論藍綠）還真是沒什麼選擇。我自己覺得台灣政府能做的，大概就是立法要求標示來源了。」

(中時新聞網)