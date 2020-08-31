娛樂8點半》老影迷若看過香港電影《古惑仔》系列，絕對不會忘記港星張耀揚飾演的經典角色「烏鴉」，總是以反派形象深植人心的他，更被網友稱做是影壇當之無愧的「惡人」，不過2014年拍完電影《大話天仙》後，便淡出演藝圈改行從商，移居澳門投資賭場生意，未料卻因為在北京藏毒被抓，重創演藝事業及多年來的良好形象。

張耀揚自幼家境清寒，據悉小學二年級時出了場車禍，導致他對9歲前的記憶相當模糊，為了養家餬口於是輟學開始工作，由於外型高大挺拔，被相中拍攝廣告後進入演藝圈，一身反派氣息被導演林嶺東相中，接演電影《風雲》三部曲系列，精湛演技不僅讓他迅速走紅，更憑藉電影《監獄風雲》提名金像獎最佳男配角，接著與陳小春、鄭伊健共同演出電影《古惑仔3隻手遮天》，在片中飾演陳浩南死對頭，也就是大反派「烏鴉」，由於壞事做盡讓影迷恨得牙癢癢，雖然最後邪不勝正，卻搶盡主角鋒頭，成為眾人心中古惑仔經典角色，更被封為「港片四大惡人」，而這部也成為他演藝事業攀向巔峰的推手。

張耀揚藏毒被捕斷送演藝生涯。（圖／中時資料照）

接著2000年時憑《槍火》勇奪香港電影金紫荊獎最佳男配角獎，2003年演出《無間道II》中的臥底角色，值得一提的是整部劇中沒有台詞的他，只憑肢體語言演出就入圍《最佳男配角》，雖然最後沒有得獎，但演技已經技驚四座，如此順遂的演藝人生似乎讓老天爺眼紅，因為拍動作戲腰部過勞，導致椎間盤移位留下嚴重後遺症，一度痛到有輕生念頭直呼：「好想一走了之」，靠著手術降低疼痛，在聽從醫師建議下，選擇淡出演藝圈進行休養，消失螢光幕長達6年時間，僅在2014年中的《大話天仙》客串演出，未料再度躍上媒體版面，竟是在北京某酒店藏毒被捕，雖然僅行政拘留20天，但幾乎徹底斷送演藝生涯。

張耀揚曾與草蜢成員蔡一傑傳出斷背情。（圖／中時資料照）

因為涉毒完全息影的他，近年則是默默移居澳門，轉換跑道當起生意人，更與友人合夥投資開賭場，甚至還與女友一同現身澳門新開幕的永利皇宮，為賭場進行剪綵儀式，這讓一向低調的感情生活受到關注，據悉跟台灣模特兒艾永玲結束三年情後，就被爆出和同性密友草蜢成員蔡一傑過從甚密，一度傳出兩人的地下情長達六年之久，此外和男星陳國邦逛街購物時，互動也相當親密，加上進入演藝圈後鮮少和女星傳出緋聞，更增添「斷臂疑雲」的可信度，不過與小25歲的女友曬恩愛的模樣曝光後，可說是徹底粉碎出櫃傳言。

張耀揚被爆與小25歲的女友結婚。（圖／中時資料照）

如今57歲的張耀揚也跟上流行開了抖音帳號，紀錄在大陸做公益的點滴，卸下明星光環的他不僅親自搬運物資，更當場發錢救濟貧苦民眾，暖舉更被網友讚賞不已，至於淡出演藝圈多年的他，被問及是否有意願想要拍戲？他僅低調表示有機會的話不排斥，沒有直接把話說死，至於是否有結婚打算？他強調婚姻並非兒戲，得做足準備才能邁向婚姻之路，不過之前與女友合照曝光，只見兩人無名指都套上同款戒指，似乎如網友所傳張耀揚已求婚成功，邁向人生下個一階段。

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(中時新聞網)