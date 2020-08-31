【回憶殺】還記得1995年節目《黃金傳奇》主持人王麗玲嗎？身高173cm、臉蛋姣好、氣質溫婉的王麗玲，大學畢業後馬上結婚，本來打算當平凡的家庭主婦，後來誤打誤撞進入演藝圈，主持《黃金傳奇》一炮而紅，但婚姻卻悄悄亮紅燈，痛遭前夫背叛偷吃，所幸上天待她不薄，因節目結緣製作人劉平岳，長跑7年決定共度下半輩子。

王麗玲從景美女中畢業後，考上文化大學美術系，由於沒有強烈的事業心，最大的夢想是結婚生子，於是聽從教授的意見選擇國畫組，4年期間她幾乎把重心放在拍廣告和談戀愛，一畢業就和學長男友結婚，婚後3年生下一名兒子。

在表妹的鼓勵下，王麗玲報名中視的女主持人選拔，在600多人只取1位的激烈競爭下，居然以32歲的新人身份錄取，在得到《黃金傳奇》的主持棒後，更是足以改變人生，她成為大街小巷皆知的「王媽」，和曾國城攜手衝向事業巔峰。

王麗玲從平凡的人妻人母，蛻變成知名主持人。（圖／中時資料照）

雖然事業運很旺，但結褵10年的前夫卻愛上別人，讓王麗玲簡直心碎了，只能黯然的簽字離婚，由於工作關係經常飛來飛去，兒子跟隨前夫居住，小學畢業即送往溫哥華念書，王麗玲捨不得和兒子分隔地球的兩邊，決定在事業高峰的2001年，毅然決然的退出演藝圈，洗盡鉛華來溫哥華定居。

感情方面，王麗玲離婚後沉寂一段時間，因主持《黃金傳奇》認識製作人劉平岳，看中對方的細心體貼、工作認真及專情，兩人進一步交往，一談就是7年，感情完全不受距離影響，劉平岳更為了王麗玲，也放棄電視圈的工作，遠赴美國洛杉磯從事餐飲業，最後在王麗玲兒子滿18歲的那年，考量到他已成年、具有獨立自主的能力，才放心跟劉平岳公證結婚。

(中時新聞網)