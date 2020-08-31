距離美國總統大選已經不到3個月，川普在各大名調都落後給對手拜登，在如此危急之際，只好推出「反中牌」，除了打擊華為之外，加上TikTok和阿里巴巴也無一倖免，不過美國股市倒是沒受到太大影響，除了Nasdaq持續創下歷史新高之外，費半指數也是歷史新高，個股部分亞馬遜繼續往3450美元邁進之外，Tesla股價也一舉站上2000美元大關，從年初400美元開始已大漲4倍。

台北股市倒是陷入美國打華為影響，以聯發科為例，從波段高點763下跌到近期低點551，波段跌幅-27%；射頻IC立積從波段高點298下跌到近期低點205，波段跌幅-31%；驅動IC聯詠也從322跌到242，波段跌幅-25%，這些華為比重高的公司受影響相對大，而且川普恐怕在選前依然不會鬆手，所以類似這些華為比重太高公司就要先避開。

所幸台股有護國神山台積電，從上周低點400漲至本周450，這也是台股可以從12144低點反彈至12900的最大功臣，畢竟台積電完全不受華為影響，因為太多其他客戶如AMD、高通等想要他的產能，也彌補了華為產能的空缺，所以未來這段時間台股必須得靠台積電，畢竟聯發科已經受影響了，大立光近期股價也瀕臨破底危機，鴻海又深受立訊搶單影響，代表第三季手機銷售恐怕會不如預期，這也是為何手機比重太高的燿華、神盾等公司最近股價表現疲弱原因。

本周反彈過程中，成交量是逐漸萎縮，對於指數要再進一步往上挑戰萬三或過高有難度，預計本周摩台結算完，多空有可能就會表態，基本上多方必須有2300億以上的量能，否則指數就是高檔震盪格局，而且周線Macd柱狀體雖仍是紅棒，但柱狀體有逐漸縮小的情形，一旦柱狀體翻黑，那麼多頭格局可能就會面臨回檔修正，這是未來必須留意的，但在此之前，大盤應會維持區間震盪，選股難度增加，先用刪去法避開華為供應鏈和手機比重過高公司。以下就是本周建議的選股方向:

1.智易(3596)：上半年EPS剛好3元，STB(機上盒)與IAD仍是智易2020年主要營運動能， 7月營收31.9億是歷史新高，進入下半年旺季來臨，推估下半年應有賺4元以上實力，那麼整年EPS就有7元以上，就目前本益比約不到13倍。

2.逸達(6576):生技股從7月初修正整理到最近已經明顯告一段落，中裕、浩鼎、醣聯近期表現都不錯，逸達旗下治療前列腺癌藥物FP-001已完成美國FDA新藥申請送件，預估最快明年第三季取得藥證上市；另外MMP-12抑制劑新藥FP-025，規畫進行新冠肺炎引起的急性呼吸窘迫症候群臨床試驗。

3.公準(3178):Q2營收3.62億為近3年單季新高，在航太產業，持續布局低軌道衛星零件，產品切入美國太空公司低軌道衛星零件，有機會成為星鏈概念股。

（本文作者為中華財經台分析師張嘉軒）

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(中時新聞網)