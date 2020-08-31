8/31-9/6｜星座運勢週報｜唐綺陽

重要星象：金星巨蟹最後衝刺，周日金星進獅子，水星處女尾聲，火星進入陰影期，木星將順行。

星座專家唐綺陽指出，金星巨蟹最後衝刺，重視安全感與家的議題，捍衛價值、保持信心，面對辛苦與難題，能夠衝出一番成績。周日金星進獅子，時尚、舞台、親子關係等話題成為重點。水星處女尾聲，忙碌中關注細節，事情繁多容易拖延，諸星就位天秤，感受不平靜的氛圍。火星進入陰影期，火能量讓人忙碌，避免受傷或是衝動，停滯後將會稍作減緩。木星將順行，教育、學位、航空、通訊傳播等行業，準備即將活絡。

木星兩周後的順行正好銜接秋分，今年下半的「真正重頭戲」就要開啟，好好照顧身體健康、調整工作腳步，準備好身心，繫好安全帶…，再兩周，全新局勢就要撲面而來。

工作注意：金牛、處女、天蠍、雙魚

金牛：能更上一層樓，把握機會好好表現

處女：工作繁雜狀況多，小心分辨真相

天蠍：態度越明確，對事情的進展越有幫助

雙魚：忙個不停，有長遠方案不妨聽聽看

桃花注意：雙子、獅子、射手、魔羯

雙子：桃花對象走親切路線，考慮接受一下

獅子：面對感情，要再浪漫、用心一些

射手：有老夫老妻傾向，別讓對方覺得無趣

魔羯：有一見鍾情機會，天菜即將出現

財運注意：巨蟹、天秤

巨蟹：為了喜歡的東西，破財也覺得開心

天秤：理財牽一髮動全身，當心差一點就差很多

健康注意：白羊、水瓶

白羊：注意交通、行走安全

水瓶：好好處理睡眠、多慮的問題

(中時新聞網)