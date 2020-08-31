上季總冠軍暴龍意外成為這次罷賽風波的受益者嗎？根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞爆料，原本被列在出賽存疑的暴龍主控羅瑞，確定將在31日凌晨1點的東區準決賽G1宣告傷癒復出，也讓暴龍可望拿出完整陣容面對「綠衫軍」塞爾提克。

羅瑞是在東區季後賽首輪G4遭遇籃網首節，就因左腳踝扭傷提前退場，原本一度以為他趕不上28日的準決賽G1，卻因NBA突然發生罷賽風波，讓他獲得額外3天休息時間，順利趕上延到31日才舉行的準決賽G1，也算相當幸運。

假如少了本季場均19.4分、7.5助攻與5.0籃板的羅瑞助陣，暴龍的後場戰力將會非常短缺，更沒辦法擁有穩定供輸，可是羅瑞仍屬腳踝扭傷剛癒，能在復出首戰交出怎樣表現，恐怕還有待觀察，起碼暴龍無須擔心少了這名後場指揮官。

反觀塞爾提克就沒這麼幸運了，帥哥射手海沃德先前扭傷右腳踝，傷情嚴重到必須讓他馬上離開奧蘭多隔離園區接受治療，本季早已提前宣告報銷，少了本季場均17.5分、6.7籃板及4.1助攻的海沃德，塞爾提克想贏暴龍的難度提升不少。

(中時 )