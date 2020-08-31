才被自己好友「小皇帝」詹姆斯領軍湖人淘汰出局的拓荒者前鋒「甜瓜」安森尼，隨即公開放話非常渴望續留拓荒者打球的意願，「每當你找到自在，且可以允許讓你做自己的環境，更可發揮應有作用，沒有必要再去嘗試一些不同的東西。」

「能在比賽時上場做我自己，我將永遠對此感激，在這支球隊我學習很多，我有1年沒打球了，現在可以回歸球場，讓我對事情有了不同看法，也有不同的體會與活力，」安森尼說，「從心態角度來看，遠離球場讓我轉移注意力與深切思考。」

會讓安森尼如此有感而發的主因，在於他去年1月突然遭到火箭交易到公牛，且馬上被公牛釋出，隨後陷入乏人問津窘境，直到去年11月才跟拓荒者簽下1年無保障合約，讓他總算躲過提前退休危機，更在拓荒者逐漸站穩先發地位。

雖還不知拓荒者高層是否續留安森尼，起碼拓荒者總教練史托茲非常挺他，「我覺得本季亮點之一就是安森尼來了拓荒者，這很特別，他對我們的意義，以及行事風格、打法都很特別，復賽期間更投進一些關鍵球，能夠執教他是我的榮幸。」

(中時 )