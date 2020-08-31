一位民眾在網上抱怨，他賣蝦子被客人嫌重量不對，要求全額退費，沒想到退回來的蝦子ㄧ數後，還少了16隻。(摘自爆怨公社)

做生意很辛苦，尤其是服務業，面對客人，總是有許多苦得默默吞下。一位民眾在網上抱怨，他賣蝦子被客人嫌重量不對，要求全額退費，沒想到退回來的蝦子ㄧ數後，還少了16隻。這種是出誠意還被拗的感覺，實在讓他無奈至極。

原PO在《爆怨公社》上表示，客人向他買了6斤蝦子，秤給對方看確認後便拿去烤。沒想到烤完客人卻表示「為什麼只剩3斤多？」原PO無奈表示「去腳去螯加烤⋯⋯不是重量會改變嗎⋯⋯對吧？」但他由於不想再與客人有過多爭執，當下決定全額退款，並請客人將烤好的蝦子退還。

原PO卻發現，ㄧ開始明明數了68隻蝦子出去，錢退回給客人後，拿回來的蝦子卻只剩52隻。都退費給客人了，連16隻蝦子也要拗，讓原PO大嘆了一口氣。

對此，網友表示「常買蝦子的人飄過，我只能說對方是奧客」、「感覺是有計劃性的，只是想嘗看看而已」、「這樣拗吃的東西會有天譴的」。網友建議「因為是去頭跟去腳去烤的，以後建議把這些全部通通丟還給顧客」、「下次去下來得所有東西都先留著，等都送上餐桌客人無異議開吃的時候再丟吧」、「下次記得！直接生吃，比較不會有失重的問題！」

(中時新聞網)