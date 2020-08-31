台北捷運環狀線東環段目前處於綜合規劃作業，最快2023年動工，工期約要9.5年。立委費鴻泰表示，將爭取在Y37站到Y38站增設一站，減少徵收、減少穿越民宅，並加強與在地居民溝通。

費鴻泰指出，目前環狀東環段的Y37站(永春站)到Y38站(象山站)之間的距離確實太長，在這個兩站中間增設一站，有助於信義區居民的交通便利性，更能加速福德地區發展，增加地區的競爭力。

費鴻泰表示，為降低民怨，捷運環狀東環段的路線及站體都盡量使用公有地為主。雖然東環段的工程仍以深度潛遁的工法施作，但是路線的穿越、站體的設立，仍難免觸及土地開發與聯合開發。

費鴻泰呼籲，捷運局應重新檢討聯合開發的條件，不該只是一套公式適用在都市核心區、或邊陲區。

費鴻泰認為，以目前的捷運環狀東環段規劃，僅就松山、信義區而言，該捷運會路過的里別就高達18個里。但是，目前整個規劃的說明只有一場說明會，可預期日後勢必將造成民意不爽及進展不易。

費鴻泰表示，不論是捷運規劃的路線、站體的設立、出入口的位置、施工的工法、甚至是土地徵收或聯合開發的條件，公共工程觸及非常的龐雜，就更需要有系統、完整的進行地方說明會。唯有公開透明、開放民意參與的方式，過程中間可減少彼此猜忌，公共工程才能越發的順利。

(中時 )