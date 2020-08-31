2020新竹國際風箏節，竟出現1名3歲小妹妹被糖果風箏纏住身體捲起在空中猛甩31秒的驚險意外。專家表示，當時現場瞬間陣風足足高達7級，論氣流風壓而言，已經可以將體重較輕的孩童整個帶走捲起，同時因即將進入秋冬季節，新竹縣市已受東北季風影響，強勁的九降風也為這起意外發生原因之一。

3歲女童遭到糖果風箏捲入空中猛甩主因，據此次亞洲國際風箏聯合會秘書長鄭可方說明，放上糖果風箏上去後，再來就是3.公尺立方的領航風箏，最後也有熊貓造型，上頭裝著滿滿糖果，然而主因是因當時瞬間強風有高達7級強度，立刻將24公尺長的尾巴，勾到小朋友將其捲入空中猛甩，強風也瞬間將女童升起至少有3層樓的高度。

鄭可方進一步說明，活動現場當時有多達30名工作人員待命，初步推測是這名女童因見風箏可愛，或者想趕緊玩風箏不願意等待，立即被7級強風瞬間帶起，在空中猛甩長達31秒，當時在場的工作人見狀，全部上前合力將女童拉下，所幸女童除了臉部、頸部擦傷之外並無大礙。

此次發生風箏驚魂的主因，為大自然因素的7級強風，因為陣風是突然來臨，讓主辦單位的30名多工作人員來不及反應，釀成女童空中猛甩的慘劇發生。市政府也表示，將會全程陪同女童及家長前往新竹國軍醫院看診，副市長沈慧虹第一時間趕往醫院關心母女狀況，也立即全面停只現場所有的活動進行，將會持續檢討此次發生意外的要點進行改善。

(中時新聞網)