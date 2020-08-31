楊超越（右）與許魏洲演出新劇《仲夏滿天心》。（摘自微博）

楊超越與許魏洲演出新劇《仲夏滿天心》。（摘自微博）

楊超越眉毛被畫成了蠟筆小新。（摘自微博）

前女團火箭少女101成員楊超越暑期霸屏小螢幕，除了主演的新劇《且聽鳳鳴》點擊已突破7.2億人次，與許魏洲搭檔演出的甜寵劇《仲夏滿天心》也開播，她在一個月內連吻兩位男神，《且聽》與徐開騁上演浪漫的煙花吻，《仲夏》則被許魏洲霸氣宣布：「她就是你們心心念念的未婚妻！」更在大庭廣眾下，拉著她一吻定情，甫開播劇情就超展開，同居、吻戲、契約婚姻等樣樣來，讓網友直呼甜到蛀牙！《且聽》與《仲夏》兩劇皆在騰訊視頻海外版WeTV獨家播出。

有趣的是，楊超越在兩劇與男主角皆不打不相識，她在《且聽》被徐開騁畫成「蠟筆小新眉」，引發網友熱議，讓她好氣又好笑說：「徐開騁給我畫了個眉毛，看起來怪怪的，我該有什麼反應？挺急的，在線等！」原來，徐開騁在劇裡用看似很專業的手法拿毛筆幫楊超越畫眉，在準備做畫時，在大枝與中型的毛筆中糾結，認為拿大枝毛筆畫起來感覺恐怖，因此選擇中型毛筆來畫眉，「這樣不會在一開始就被楊超越拒絕！」

但徐開騁畫了第一筆後，覺得苗頭不對，一溜煙趕緊跑走，讓楊超越照了鏡子看到自己的「粗眉」，氣到爆炸！她在拍攝時直說：「我能拿鏡子反面嗎？我能不看嗎？」看到自己粗眉就忍不住笑場，甚至自嘲：「你們看我這樣子，還能眉目傳情嗎？」

此外，楊超越在《仲夏》與許魏洲同住一個屋簷下，為爭奪床位上演「臭襪子大戰」，許魏洲在情急之下，把自己的臭襪子直往楊超越鼻子前熏，讓楊超越氣得大罵：「你噁不噁心！」索性也把自己的襪子脫掉，往許魏洲的臉前狂甩，逼得許魏洲只得把自己的外褲一脫，露出四角褲逼退楊超越，還被罵是「臭流氓」。

《仲夏滿天心》描述菜鳥音樂人洛天然（楊超越飾），性格鬼馬精靈、自尊心強，明明自己五音不全，卻有著成為作曲家的夢想。機緣巧合之下，她認識了偶像巨星靳澤一（許魏洲飾），兩人陰差陽錯地契約結婚，住在一個屋簷下，兩人因性格差異而發生的一系列啼笑皆非的浪漫愛情故事。《且聽鳳鳴》則改編自蘇小暖所著小說《神醫凰後》，講述昔日的天才少女鳳舞（楊超越飾）被暗算成廢人，憑藉智慧和勇氣開啟第二人生，與君武一族聖子君臨淵（徐開騁飾）重逢並相知相戀的故事。

(中時 )