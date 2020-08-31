大陸黑龍江省政府辦公廳8月30日發佈《黑龍江省冰雪旅遊產業發展規劃（2020—2030年）》，表示將將著力培育新型冰雪旅遊產品，提高黑龍江冰雪旅遊體驗性、參與性、娛樂性，推動冰雪運動普及，延伸冰雪旅遊產業鏈條，促進中醫藥健康體驗等新業態與冰雪旅遊產業融合發展，進一步提高黑龍江省冰雪旅遊核心競爭力，直到2030年，力爭全省冰雪旅遊人數突破2億人次、冰雪旅遊收入突破2000億元人民幣。

此外，據哈爾濱新聞網報導，該規劃中也訂出，要打造5個符合國際遊客需求的四季旅遊目的地；建成5個全年營運的冰雪旅遊旗艦景區；成為能向遊客提供全譜系冰雪旅遊產品省份；形成全省全域冰雪旅遊產品；全省積極參加冬季體育活動的居民（省內）人數顯著增加等目標。

另外還將在哈爾濱市（亞布力）和牡丹江市的冰雪旅遊旗艦項目建設的基礎上，整合連接哈爾濱市區與牡丹江市（亞布力、雪鄉、鳳凰山、鏡泊湖等）的冰雪旅遊項目，打造大陸一號冰雪旅遊路線。

(旺報 )