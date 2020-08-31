大陸前證監會主席、中國金融四十人論壇資深研究員肖鋼8月30日出席中國金融四十人論壇《2020徑山報告》發佈會上指出，大陸超大規模市場新優勢具有5大內涵。其中關於超大規模消費市場優勢，據其團隊研究大陸「中等收入群體」超過4億，以三口之家年均收入10至15萬元（人民幣，下同）為標準的話，歐盟、美國和日本中等收入族群數量分別約為2.1億、1億、8500萬人，並直指未來15年大陸的中等收入族群可能翻倍至8億人。

據《新京報》引述肖鋼說，2019年大陸社會消費品零售總額達到41兆元，折合約6兆美元，超過美國5.46兆美元的零售總額，成為世界第一大消費市場。他認為大陸總消費率和居民消費率，都顯著低於主要發達經濟體和新興經濟體，未來消費率仍存在上升空間。

此外，肖鋼也介紹大陸超大規模市場新優勢5大內涵中的其他4方面內容，分別為新一代青壯年人口優勢、科技創新與技術產業化應用規模優勢、超大規模金融市場優勢以及超大規模市場地區收斂優勢。

(旺報 )